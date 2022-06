À la veille du match de l'équipe de France à Vienne contre l'Autriche, plusieurs cadors européens étaient de sortie aux quatre coins du continent, dans ce petit marathon de fin de saison imposé par l'exigeante Ligue des nations. Leader de son groupe et toujours invaincu, le Portugal affrontait la République tchèque pour une affiche qui fleurait bon les années 2000. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont encore tenu leur rang, avec un succès convaincant sur le score de 2 à 0.



C'est assez rare pour être souligné, mais l'inaltérable CR7 n'a pas trouvé le chemin des filets. C'est le Cityzen Cancelo, très inspiré, qui a débloqué la situation après la demi-heure de jeu (1-0, 33eme), avant que l'ancien Parisien Guedes ne double la mise dans la foulée, avant la mi-temps (2-0, 38eme). Solide et sûr de ses forces, le Portugal a conservé cet avantage jusqu'au coup de sifflet final.

L'Espagne s'en contentera

De son côté, l'Espagne n'a pas manqué l'opportunité de signer une première victoire dans cette campagne de Ligue des nations. Accrochée par le Portugal (1-1) et la République tchèque (2-2), la Roja s'est montrée plus efficace dans les deux surfaces contre la Suisse (victoire 1-0). Il n'y a pas eu de quoi sauter au plafond, mais un but de Pablo Sarabia en début de match a suffi à son bonheur (13eme).



Dans les autres matchs du jour, en Ligue B, la Suède s'est inclinée contre la Serbie (0-1), tandis que la Norvège d'Erling Haaland a été tenue en échec par la Slovénie de Jan Oblak (0-0). Enfin, en Ligue C, les bonnes opérations du soir sont à mettre à l'actif de la Grèce et Kosovo, respectivement vainqueurs de Chypre (3-0) et de l'Irlande du Nord (3-2).