Ligue des nations: "Il ne faut pas s'inquiéter", juge Mbappé

"On n'a pas obtenu ce qu'on voulait avant le match, on va prendre ce point, on va travailler pour essayer de gagner lundi. (Sur sa frappe repoussée sur la barre) C'est dommage, j'essaie de +feinter+ le gardien, mais je ne la croise pas assez, donc il a la chance de la prendre et de la mettre sur la barre. Je pense qu'il faut continuer dans l'élan des dernières minutes. On a la volonté de proposer du jeu, de jouer haut et de pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. (sur les trois matches sans victoire) Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut jamais s'inquiéter. Il faut être fier et essayer de s'améliorer. Pas d'inquiétude. (Sur sa forme physique) Si le coach a besoin de moi..., il reste un match avant les vacances. Donc on peut forcer un tout petit peu"