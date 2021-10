Encore raté pour les Belges. Les Diables Rouges ont échoué au pied du podium de la deuxième édition de la Ligue des nations après ses deux revers face à la France (2-3) et l'Italie (1-2), et le statut de numéro un au classement FIFA est bien lourd à porter pour les joueurs de Roberto Martinez. Un avis partagé par Kevin De Bruyne qui tance la profondeur de l'effectif de son équipe suite à ce nouvel échec.

"Nous ne sommes que la Belgique"

"Avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes que la Belgique. Lorsque des joueurs de premier plan comme Eden Hazard et Romelu Lukaku vous manquent, cela devient difficile. Nous devons être réalistes avec l'équipe que nous avons. La France et l'Italie ont 22 tops joueurs, pas nous. Nous devons jouer des matchs à ce niveau pour grandir en tant que personne et en tant qu'équipe", a ainsi regretté la star belge en zone mixte au terme du match.