Ligue des Nations : Ben Yedder vers une titularisation avec les Bleus face à la Croatie

Didier Deschamps s'était montré énigmatique en conférence de presse concernant la présence de Kylian Mbappé face à la Croatie. L'attaquant du PSG allait-il être préservé alors que son club défie le RC Lens jeudi en Championnat ? Selon l'entraînement et surtout l'opposition des Bleus ce lundi soir, ce sera effectivement le cas. En effet, à en croire RMC, l'équipe des titulaires était alignée dans le même 3-5-2 que celui observé face à a Suède, mais avec plusieurs changements chez les joueurs. Ainsi, Wissam Ben Yedder et Anthony Martial étaient disposés sur le front offensif, soutenus par le Barcelonais Antoine Griezmann. La défense a également subi quelques bouleversements. Contre la Suède, les pistons du 3-5-2 étaient Léo Dubois et Lucas Digne. Ce lundi, Moussa Sissoko était aligné à droite et le Madrilène Ferland Mendy occupait le flanc gauche, lui qui a connu une très belle saison chez le champion d'Espagne en 2019-2020. Titulaire face aux Suédois, Upamecano est, en revanche, toujours présent. La compo probable présage donc d'une large revue d'effectif.



Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial.