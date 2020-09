Ligue des Nations : Au Danemark, la Belgique fait le boulot

La Belgique a assuré pour son retour. En déplacement à Copenhague pour affronter le Danemark, les Diables Rouges se sont imposés pour commencer la Ligue des Nations avec une victoire (0-2). Si le résultat est là, la domination a été moins importante que lors des éliminatoires à l'Euro 2020. La faute certainement à un manque de rythme en ce début de saison particulier ou au statut de remplaçant d'Eden Hazard. Peu importe, les hommes de Roberto Martinez ont été très efficaces pour s'imposer contre les Danois. Ils ont aussi marqué au moins deux buts dans un match officiel pour la 16eme fois consécutive. Une série entamée au lendemain de la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 contre la France qui démontre la qualité d'un secteur offensif belge qui n'a plus rien à prouver.

Fortune diverse pour les internationaux de Ligue 1

Cette force de frappe a encore fait des dégâts. Malgré le pressing danois, les coéquipiers de Thomas Meunier ont marqué sur leur premier temps fort du match. Après un coup-franc de Yannick Ferreira Carrasco dévié par Kasper Schmeichel avec l'aide de sa barre transversale, Jason Denayer a marqué sur le corner qui a suivi. Le défenseur lyonnais a bien coupé le centre plongeant de Dries Mertens pour ouvrir le score avant la dixième minute de jeu. C'est son premier but avec la sélection nationale. Pour lui répondre, Christian Eriksen a multiplié les efforts mais il n'a pas réussi à tromper Simon Mignolet. Le Niçois Kasper Dolberg non plus. Si les débats se sont équilibrés, les Belges ont été les plus dangereux. Les partenaires d'un Romelu Lukaku discret après son excellent été européen, il n'a cadré qu'une frappe, se sont montrés patients pour mieux punir des Danois offensifs mais maladroits. C'est Dries Mertens qui s'en est chargé. A dix minutes du terme, le joueur du Napoli a parfaitement exploité un ballon qui traînait dans la surface de réparation danoise pour doubler la mise et mettre les siens définitivement à l'abri. Avec ce succès compliqué mais mérité, la Belgique est l'équipe qui prend le meilleur départ dans le groupe 2 de la Ligue des Nations.