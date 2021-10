Le succès glané jeudi contre la Belgique a fait du bien. Vainqueurs des Diables Rouges en demi-finale de la Ligue de Nations, les Français ont gagné le droit de se disputer le titre avec l'Espagne, ce dimanche à Milan. A la veille de ce match capital, Didier Deschamps est apparu un peu plus détendu, même s'il aborde la rencontre avec son éternelle prudence.



Interrogé sur le fait que la France puisse être ou non, qualifiée de favorite, le sélectionneur national n'a pas dit non : "Si vous voulez. Mais on ne va pas s'autoproclamer favori. Cette équipe d'Espagne est rajeunie, mais elle possède des joueurs expérimentés. Qu'on ait aussi des joueurs d'expérience et de très haut niveau ne nous donne pas non plus de garanties pour demain. Il faudra tous les ingrédients pour aller chercher la victoire."



Face aux Espagnols, l'équipe de France devra faire sans Adrien Rabiot, forfait suite à un test positif au Covid-19. La France et l'Espagne ne se sont pas affrontées depuis 2017 et un match amical remporté à l'époque par la Roja (2-0).