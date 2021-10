Les Belges plus forts que jamais ?

[⚽️ VIDÉO] 🏆 #BELITA

A force de crier sur tous les toits que la Belgique a une génération dorée, celle-ci va finir par ne pas accrocher la moindre ligne à son palmarès. Depuis l'avènement de l'équipe d'Eden Hazard au Mondial 2014, quatre grandes compétitions sont passées et pas une seule finale. Tout juste une demie, celle du Mondial 2018 perdue contre les Bleus (1-0), et trois quarts - Mondial 2014 devant l'Argentine (1-0), Euro 2016 face au Pays de Galles (1-3) et encore au Championnat d'Europe il y a trois mois, face à l'Italie (2-1). Pourtant, intrinsèquement, il apparaît évident que les joueurs de Roberto Martinez sont encore meilleurs qu'il y a trois ans en Russie, où ils s'étaient déjà autoproclamés champions du monde du beau jeu.Ses trois hommes très forts sont désormais clairement définis et dessinent une colonne vertébrale peut-être sans équivalent :dans le but,à la baguette eten finisseur. Chacun à leur poste, ces trois joueurs figurent incontestablement parmi les meilleurs en Europe à leurs postes respectifs. Le tout reste donc de parvenir à construire autour, afin de faire fructifier ce formidable terreau.oumanqueront aux avant-postes en cette semaine de Ligue des Nations, ce qui peut être la chance de l'équipe de France pour cette revanche tant attendue par toute la Belgique depuis le 10 juillet 2018. L'autre faiblesse, plus récurrente, concerne bien sûr la défense.Par rapport à 2018, Vincent Kompany a laissé un vide terrible qui n'est toujours pas comblé, d'autant quesera indisponible pour ce Final Four (bloqué au Japon). En résumé, les Belges semblent s'être encore améliorés sur leurs points forts et appauvris sur leurs points faibles. Et si les facteurs X étaient ceux qui pouvaient créer la différence, dans un sens comme dans l'autre ? Le premier se nomme, capitaine inamovible dont on peut toujours espérer un retour en forme, ce qui porterait irrémédiablement sa sélection vers des sphères plus élevées encore. On pense enfin à, au potentiel immense en tant que milieu défensif pour sécuriser cet attelage chancelant qui, pour goûter enfin à une première finale, voit forcément en cette Ligue des Nations une parfaite répétition.