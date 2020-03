Le tirage complet de la Ligue des Nations 2020/2021

Les 55 pays affilés à l’UEFA sont désormais fixés sur les adversaires qu’il affrontent à l’occasion de la phase des poules de la Ligue des Nations 2020/2021. Le tirage des différents groupes pour chacune des quatre divisions a été effectué ce mardi soir à Amsterdam.

L’Équipe de France était évidemment concernée par ce tirage. Comme on pouvait s’y attendre, la sélection tricolore est tombée sur du lourd, avec des opposants tels que le Portugal et la Croatie. Des sélections que les Bleus ont affronté dans un passé récent. La Suède complètera cette poule et fera office d’outsider. La bataille s’annonce très disputée pour la place de leader, la seule qui donne accès aux demi-finales.

#NationsLeague | Tirage complet



L'@equipedefrance face à la Croatie, la Suède et... le Portugal!



Plus beaux matches...



J1: 3–5/9/20



J2: 6–8/9 /20



J3: 8–10/10/20



J4: 11–13/10/020



J5: 12–14/11/20



J6: 15–17/11/20



Phase finale: 2-6/6/21



Barrages relégation: 24-29/3/22 pic.twitter.com/sbstqD4QBn — Nations League 🇫🇷 (@EURO2020FR) March 3, 2020

De beaux chocs en perspective

Dans la Ligue A, la plus relevée de toutes, il y aura d’autres chocs au programme. Pour le compte du Groupe 2, on assistera à un palpitant Angleterre - Belgique, tandis que dans le 4, l’Espagne va se mesurer à l’Allemagne. Enfin, dans la première poule, il y aura un bras de fer très indécis entre l’Italie et l’Espagne. De sacrées empoignades et qui promettent beaucoup de spectacle.

En Ligue B, plusieurs affiches vaudront également le détour comme le derby entre la République Tchèque et la Slovaquie. La Russie et la Turquie, qui s’étaient déjà affrontées lors de la première Ligue des Nations, se retrouvent de nouveau. Enfin, on notera un face-à-face entre deux voisins, l’Eire et le Pays de Galles.

Dans les Ligue C et D, il n’y aura pas vraiment de rencontres spectaculaires et susceptibles d’intéresser les spectateurs neutres, mais les spécialistes devraient tout de même se passionner pour ces parties très équilibrées sur le papier.

Pour rappel, la première édition de cette Ligue des Nations avait été remportée par le Portugal. En finale, en juin 2019, les Lusitaniens s’étaient défaits des Pays-Bas. Ronaldo et consorts débuteront la défense de leur titre après l'Euro 2020.

Ligue A :

Groupe 1 : Pays-Bas, Italie, Bosnie Herzégovine, Pologne



Groupe 2 : Angleterre, Belgique, Danemark, Islande



Groupe 3 : Portugal, France, Suède, Croatie



Groupe 4 : Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne

Ligue B :

Groupe 1 : Autriche, Norvège, Irlande du Nord, Roumanie



Groupe 2 : République Tchèque, Ecosse, Slovaquie, Israël



Groupe 3 : Russie, Serbie, Turquie, Hongrie



Groupe 4 : Pays de Galles, Finlande, République d'Irlande,

Ligue C

Groupe 1 : Monténégro, Chypre, Luxembourg, Azerbaïdjan



Groupe 2 : Géorgie, Macédoine du Nord, Estonie, Arménie



Groupe 3 : Grèce, Kosovo, Slovénie, Moldavie



Groupe 4 : Albanie, Biélorussie, Lituanie, Kazakhstan

Ligue D

Groupe 1 : Îles Féroé, Lettonie, Andorre, Malte



Groupe 2 : Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin