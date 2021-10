Le but de Mbappé reste en travers de la gorge de Busquets

Le capitaine espagnol Sergio Busquets était très déçu à la fin du match entre la France et l'Espagne, en finale de la Ligue des nations dimanche soir. Les deux équipes ont eu des occasions de l'emporter en fin de match à Milan, après deux buts signés Mikel Oyarzabal et Karim Benzema et les Bleus ont pris l'avantage dans un contexte assez controversé, Kylian Mbappé ayant trompé Unai Simon. Et la star du PSG semble être hors-jeu sur la passe de Theo Hernandez, malgré un ballon dévié par Eric Garcia.

"Un deuxième but hors-jeu"

Busquets en a parlé après la rencontre, estimant que la validation du but était une erreur, mais il a admis que l'Espagne n'avait pas été à la hauteur dans certains domaines. "Le deuxième but m'a paru hors-jeu. Nous avons très bien étiré la ligne défensive", a tonné le joueur du Barça au micro de la Cadena COPE. "Je pense que Mbappé était hors-jeu. Cependant, nous devons franchir un autre pas pour gagner des titres majeurs". Malgré la déception du résultat, ce fut une soirée mémorable pour Busquets sur le plan personnel. Le joueur du FC Barcelone a fait sa 131e apparition en équipe nationale ibérique contre les Bleus, ce qui le place au quatrième rang de la liste des internationaux de la Roja.