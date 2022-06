Avant plusieurs affiches séduisantes en soirée, quelques sélections avaient lancé les hostilités aux quatre coins de l'Europe, en fin d'après-midi ce jeudi, dans le cadre de la Ligue des Nations. Ces premières rencontres concernaient les échelons inférieurs de la compétition, les Ligue C et D.

La Bulgarie et la Macédoine du Nord se neutralisent

Dans la Ligue C, le rapport de force le plus intéressant opposait la Bulgarie à la Macédoine du Nord. Les deux formations se sont quittés sur un score de parité (1-1).



Dans le même groupe, la Géorgie a tenu son rang en signant un large succès contre la modeste formation de Gibraltar (4-0).



Dans le groupe 2 de cette Ligue C, le Kosovo a également assuré en s'imposant à Chypre (2-0).



Enfin, dans le groupe 2 de la Ligue D, l'Estonie a facilement disposé de Saint-Marin (2-0).