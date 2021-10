Karim Benzema, la grande fierté

"Beaucoup de fierté"

92. Karim Benzema aura dû attendre sa 92sélection pour remporter son premier trophée avec l’équipe de France. Et il n’est pas pour rien dans la conquête de cette Ligue des nations par l’équipe de France, qui est devenue la première sélection à remporter la Coupe du monde, l’Euro, et cette compétition qui vivait sa deuxième édition. Après avoir sonné la révolte trois jours plus tôt contre la Belgique, en réduisant l’écart d’une superbe frappe en pivot et donc en initiant cette victoire renversante des Bleus en demi-finale à Turin (3-2), l’attaquant madrilène a de nouveau frappé fort dimanche soir à Milan contre l’Espagne (2-1).Car c’est lui qui a égalisé, là encore aux alentours de l’heure de jeu (66), d’un tir splendide en lucarne quelques instants après l’ouverture du score Mikel Oyarzabal. Un nouveau but magnifique pour l’ancien Lyonnais, qui a même été élu homme du match. Il a ensuite évoqué cette nouvelle réalisation, et ce geste qu’il "répète souvent aux entraînements, mais plutôt au ras du poteau. Là, à l'échauffement, j'en ai déjà mis pas mal. Au moment où je rentre sur mon pied droit, j'essaye de cadrer. Il y a toujours de la réussite. Quand j'ai frappé, j'ai su que ça allait rentrer. Mais je ne pouvais pas dire que ça allait finir en pleine lucarne", a-t-il déclaré en conférence de presse.« KB9 » était auparavant revenu sur le fait d’avoir ouvert son palmarès avec les Bleus, ce qui lui procure "beaucoup de fierté. C'est le premier pour moi en équipe de France. Je suis très fier, très content, surtout après deux très beaux matchs de très haut niveau. Je suis donc très content pour toute l'équipe et personnellement, vraiment fier." Après avoir dépassé Zinedine Zidane face aux Belges, celui qui occupe seul la sixième place du classement des meilleurs buteurs tricolores de l’histoire avec 33 réalisations n’est désormais plus qu’à une longueur de David Trezeguet (5, 34 buts), et à huit buts de Michel Platini et Antoine Griezmann (3et 4, 41 buts). Et dire qu’il a été écarté des Bleus pendant plus de cinq ans…