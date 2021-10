Italie : Mancini espère étirer la série d'invincibilité

"Nous voulons jouer la finale à Milan"

L'Italie, sacrée championne d'Europe, traverse une dynamique pour le moins incroyable :Le bilan de 37 matchs sans défaite prendra bien fin un jour mais Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, espère bien prolonger la série, alors que son équipe défiera l'Espagne à San Siro, mercredi soir en demi-finale de la Ligue des nations (20h45). "(une défaite de l'Italie, ndlr)a confié le technicien en conférence de presse.



Privée d'Andrea Belotti et Ciro Immobile, blessés, l'Italie aura sûrement en mémoire le dernier championnat d'Europe, et la demi-finale remportée face à l'Espagne de Luis Enrique, après les tirs au but (1-1; 4 t.a.b à 2). Mancini, lui, a évoqué certains de ses souvenirs par rapport à ce match. "On avait souffert. L'Espagne avait sans doute fait son meilleur match de l'Euro, ils nous avaient mis en difficulté sur la possession. On doit essayer de mieux aborder certaines situations et être plus rapides", a déjà prévu le sélectionneur de l'Italie. Son objectif, lui, est plutôt limpide : "Nous voulons remporter le match de demain pour ensuite jouer la finale. Nous voulons jouer la finale à Milan".