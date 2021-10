Hazard, réveil (enfin) imminent ?

Inamovible capitaine de sa génération dorée en Belgique, Eden Hazard a toujours pu compter sur ses Diables Rouges pour lui offrir une bouffée d'oxygène, au coeur de ses passages fantomatiques au Real Madrid. Alors qu'il est enfin disponible dès le début de saison pour le club madrilène, où il entame déjà sa troisième année de contrat, l'ancien Lillois n'est pas jugé de la même manière sous le maillot de sa sélection. Son coach Roberto Martinez continue de voir en lui un joueur "unique", comme il le répète encore à AS : "Il a été champion d'Angleterre avec deux projets différents, en faisant la différence en attaque et dans les duels, en étant brillant techniquement dans un championnat aussi physique que la Premier League..." Alors qu'il est, où il entame déjà sa troisième année de contrat, l'ancien Lillois n'est pas jugé de la même manière sous le maillot de sa sélection. Son coach Roberto Martinez continue de voir en lui un joueur "unique", comme il le répète encore à AS : "Il a été champion d'Angleterre avec deux projets différents, en faisant la différence en attaque et dans les duels, en étant brillant techniquement dans un championnat aussi physique que la Premier League..."





A 30 ans et 114 capes, Eden Hazard ne va pas commencer à s'affoler, lui qui n'a jamais été du genre très nerveux. Pour lui, et c'est aussi ce qu'on pense dans l'entourage de la sélection nationale, c'est ce qui lui permettra de retrouver une fois encore son meilleur niveau. "Son influence est très importante, il n'y a aucun débat, insiste Roberto Martinez. Ce n'est qu'une question de temps avant de retrouver sa meilleure version au Real." Sous-entendu, une fois de plus : ce n'est même pas la peine de l'évoquer en Belgique, puisqu'il continuera de jouer quoi qu'il advienne. Ce week-end, son joli but sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (défaite 2-1) a été annulé à la vidéo à cause d'un hors-jeu, mais l'indice incite forcément aux encouragements.





Pour le moment, c'est bien avec son pays qu'Eden Hazard a inscrit le seul but de sa saison, le mois dernier face à la République Tchèque (3-0). Non, les Bleus ne sont évidemment pas à l'abri d'une fulgurance du coéquipier de Benzema... S'il sait qu'il ne sera plus aussi explosif qu'à ses grandes heures de Chelsea, il continue de travailler psychologiquement pour ne plus avoir peur de se blesser. Le retour des buts sera son baromètre. Le Covid a aussi empêché le joueur de retrouver du rythme sur plusieurs semaines, voire mois, ce dont sa propre machine a besoin pour se remettre réellement en route. "J'ai perdu deux années, je veux les rattraper", avouait-il le mois dernier. La Ligue des Nations, pour lui, représente aussi la perspective de ce premier trophée tant attendu avec la Belgique.