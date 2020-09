Giroud n’est plus qu’à un but de Platini

Michel Platini peut trembler. L’ancien capitaine des Bleus devrait très bientôt être délogé de sa deuxième place au classement des meilleurs réalisateurs tricolores. Le compteur du triple Ballon d’Or s’est arrêté à 41 unités dans les années 80, et il est en passe d’être égalé par Olivier Giroud. Ce dernier est revenu à une longueur en marquant lors de la sortie des Tricolores face à la Croatie, mardi soir au Stade de France.

40 - Olivier Giroud 💥 a marqué le 40e but de sa carrière en équipe de France, revenant à une longueur de Michel Platini (41), le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus. L’attaquant de Chelsea a converti 100% de ses penalties avec la France (4/4). Chasseur. pic.twitter.com/omePCWKm28 — OptaJean (@OptaJean) September 8, 2020

L’attaquant de Chelsea a clôturé la marque lors de cette partie en transformant un pénalty à la 77e minute de jeu. Antoine Griezmann a bien fait de lui laisser le soin de tirer le coup de pied arrêté. Un geste que l’ancien montpélliérain a dû apprécier. Et il l'appréciera certainement encore un peu plus s’il venait un jour à effacer la marque absolue, détenue par Thierry Henry. Onze réalisations le séparent encore du meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Griezmann intègre le Top 5 du classement

A noter que Griezmann gravit aussi des échelons dans ce classement si particulier. Face aux Croates, il s’est rendu auteur du premier but de la partie et cela lui permet de faire aussi bien que Zinédine Zidane, avec 31 buts sous la tunique tricolore. « Grizou » a aussi délivré sa 21e passe avec son pays, et il n’y a que Thierry Henry qui a fait mieux dans ce domaine au 21e siècle, avec 25 assists à son compteur.