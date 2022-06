⚽️ Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil stay top 💪

🇰🇿 Kazakhstan the big climbers 🧗

🇫🇷 France fall out of the top three 📉

🇦🇷 Argentina onto the podium 🏅



👉https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm



— FIFA.com (@FIFAcom) June 23, 2022

Il fallait s’y attendre. LesL’équipe de France entraînée par Didier Deschamps ne perd toutefois qu' une place dans la hiérarchie établie régulièrement par la FIFA, par rapport au dernier baromètre publié au mois de mai., vainqueur notamment de l’Italie (3-0) lors d’une rencontre de prestige disputée à Londres entre le champion d’Europe et celui d’Amérique du Sud.: défaites à domicile contre le Danemark (1-2) et la Croatie (0-1), puis nul en Autriche (1-1) et en Croatie (1-1). La tête du classement est toujours occupée par le Brésil, devant la Belgique.