Espagne : Pour Luis Enrique, la Roja n'a "rien à perdre" face à l'Italie

e suis ambitieux et mon idée est de viser la victoire dès le début. Il y a beaucoup de blessés, mais nous avons encore beaucoup de choix et je dois m'en réjouir. C'est une joie pour moi d'être en Italie. J'adore le café, les glaces, le soleil italien et la sélection italienne. Ils sont champions d'Europe parce qu'ils ont battu l'Angleterre à juste titre et maintenant c'est notre tour. Ce n'est pas un hasard si l'Italie compte 37 matchs sans perdre. Ils jouent très bien, et c'est pourquoi ils sont la meilleure équipe d'Europe et l'une des meilleures au monde", a-t-il expliqué devant la presse.



📸 ¡¡MENUDO ESCENARIO!!

La @SeFutbol se ejercita en el estadio milanés de San Siro, uno de los templos del fútbol europeo y mundial.#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/Vn2OWQOhQE



— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 5, 2021

San Siro affichera "complet", mercredi soir lors de la demi-finale de Ligue des nations entre l'Italie, championne d'Europe en titre, et l'Espagne (20h45). Les 37 000 places disponibles - en raison du protocole Covid en Italie - ont toutes été vendues, ce mardi. Ainsi, pour cette revanche de la demi-finale du dernier Euro, lors de laquelle la Nazionale s'était imposée après une séance de tirs au but (1-1, 4 tirs au but à 2), l'attente est forte.Dès lors, il est aisé de penser que l'Espagne n'aura pas forcément de pression. C'est en tout cas le message qui a été transmis par Luis Enrique, ce mardi en conférence de presse. Le sélectionneur de la Roja a affirmé son désir de s'imposer, tout de même : "JDans sa liste, l'ancien entraîneur du FC Barcelone ne compte pas de buteur pur (Yemery, Torres, Oyarzabal, Fornals, Sarabia, Llorente), mais selon lui, cela ne constitue pas nécessairement un problème. "On essayera de se créer plus d'occasions que l'adversaire, d'avoir plus le ballon que l'autre, de maîtriser le match. Si, après avoir fait ça, l'adversaire est meilleur que nous, on devra l'accepter., a jugé le technicien espagnol.