Espagne : L'amertume de Laporte

Alors qu’elle tenait la victoire, l’Espagne s’est inclinée dimanche en finale de la Ligue des Nations contre la France (1-2). Les Ibériques n’ont pas su résister à la furia tricolore, abandonnant un trophée qui leur semblait promis. Une défaite rageante et que certains joueurs ont eu beaucoup de mal à digérer. C’était le cas notamment d’Aymeric Laporte.

"On a été meilleurs que la France"

L’arrière natif d’Agen, qui affrontait pour la première fois son ancienne sélection tricolore,. « Je crois qu’on a démontré que nous sommes une grande équipe. On a démontré un meilleur visage que la France. Mais dans le football, ce n’est que le résultat qui compte et ce soir ce n’est pas passé pour nous », a-t-il confié avec beaucoup d’amertume.Après la seum belge, il y a donc la seum espagnole,Alors qu’il s’agissait de son choix prioritaire, le Basque s’est vu ignorer par Didier Deschamps et a donc dû se rabattre sur la Seleccion pour connaitre une carrière internationale.