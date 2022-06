En Italie, la jeune garde prend du poids

Sans Giorgio Chiellini, qui a pris sa retraite internationale, et nombre d'autres champions d'Europe usés, blessés ou en vacances (Bonucci, Jorginho, Verratti, Insigne, Berardi, Chiesa, Immobile, Belotti...), Roberto Mancini va pouvoir tester, contre les Anglais puis les Allemands la semaine prochaine, ces cadres espérés que peuvent devenir Alessandro Bastoni, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini ou Davide Calabria.

Bastoni, l'héritier

Avec Alessandro Bastoni, 23 ans, "l'Italie peut dormir tranquille", a assuré Giorgio Chiellini en tirant sa révérence à 37 ans. Ainsi intronisé, le défenseur de l'Inter Milan a sa place assurée en défense centrale près de Leonardo Bonucci, nouveau capitaine, mais aussi une sacrée pression. S'il a montré son sang-froid et ses qualités de relance depuis deux ans avec les Nerazzurri, "Basto" a besoin de grandir avec la Nazionale (14 sélections). Apparu une seule fois en phase de poule pendant l'Euro, il a une marge de progression importante, comme en témoignent quelques imprécisions contre l'Allemagne (1-1) en Ligue des nations. Il a deux ans, d'ici l'Euro-2024, pour s'imposer dans la défense à quatre de Mancini, ce qui nécessitera quelques adaptations pour celui qui évolue à trois derrière à l'Inter.

Tonali, le tout-terrain

L'Euro, Sandro Tonali l'avait suivi à la télévision. Il n'avait pas été retenu après une première saison décevante à l'AC Milan où ce fan de Gennaro Gattuso avait semblé écrasé par la pression. Mais un an après, le milieu de 22 ans (10 sélections) a bien grandi et a de vrais arguments pour devenir une pièce maîtresse de la Nazionale comme il l'est devenu chez les Rossoneri champions d'Italie. "J'avais moins peur de tenter des choses, j'étais libéré", a-t-il reconnu au terme de cette belle saison où il a marqué aussi quelques buts décisifs pour le scudetto. Physique, technique, doté d'une bonne frappe et d'un état d'esprit impeccable, il n'a pas (encore) la vision du Jorginho cuvée 2021 ou l'aisance dans les petits espaces de Marco Verratti. Mais il a de l'énergie à revendre pour relancer le moteur azzurro aux côtés de l'indispensable Nicolo Barella.

Pellegrini, la polyvalence

A bientôt 26 ans (19 juin), Lorenzo Pellegrini n'est pas un novice: sa première sélection remonte à juin 2017, sous la direction de Gian Piero Ventura, le prédécesseur de Mancini. Mais le Romain a depuis connu des hauts et des bas, collectionnant 23 sélections mais aussi plusieurs déconvenues, comme cette nouvelle blessure juste avant l'Euro il y an. Au terme d'une saison pleine avec la Roma, conclue par le succès en Ligue Europa Conférence, il est cette fois bien présent pour participer à la reconstruction. Le capitaine giallorosso a pour lui sa polyvalence sur le terrain, capable de jouer ailier ou milieu, et une voix qui porte en dehors. Surtout, dans cette équipe sans buteurs, il a marqué deux fois contre l'Allemagne et la Hongrie (2-1). De quoi en faire un remplaçant tout trouvé à Lorenzo Insigne, bientôt exilé dans le Championnat nord-américain.

Calabria, la tenacité

Davide Calabria a aussi contribué au renouveau de l'AC Milan où, à force de ténacité, il s'est imposé dans le couloir droit comme un pendant de Theo Hernandez. Peut-il le devenir aussi en sélection, sur le flanc opposé à celui du véloce Leonardo Spinazzola? Pas impossible. Le défenseur de 25 ans semble pouvoir concurrencer les champions d'Europe Giovanni Di Lorenzo et Alessandro Florenzi. "Je dois faire mon devoir avec Milan, la sélection sera une conséquence. Ce n'est pas une obsession, même si j'espère davantage jouer en azzurro", disait-il en mai au Corriere della Sera. Il a connu contre la Hongrie sa première sélection comme titulaire (après cinq entrées en jeu). Probablement pas la dernière pour ce garçon posé, pressenti pour devenir le capitaine en titre des champions d'Italie.