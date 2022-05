Eden Hazard envisage la retraite internationale

Eden Hazard défend les couleurs de la Belgique depuis 2008. Cela lui fait 14 années et 115 capes vécues avec les Diables Rouges. L’ancien lillois apprécie de jouer pour son pays, mais il se peut qu’il ne le fasse plus trop longtemps.

Hazard espère encore « faire de grandes choses »

Ce mardi, en conférence de presse, il a fait savoir qu’il prévoyait d’arrêter son parcours avec la sélection si jamais ses soucis physiques perduraient. "Si j'ai des problèmes physiques quand la nouvelle saison commencera et que les sensations ne reviennent pas, alors j’arrêterai avec la sélection après la Coupe du Monde. Cela dépendra de comment je me sens", a-t-il confié.

Hazard se prépare donc au pire, mais il veut aussi croire à un avenir radieux et à un retour en grâce de sa part. Il l’avait déjà affirmé après la finale victorieuse de la Ligue des Champions, et il vient de le clamer de nouveau : "Cela fait plusieurs mois que je dis au club que cette plaque me dérange, que je ne me sens pas au top. Maintenant, je veux vraiment montrer ce que vaut le vrai Eden Hazard. Je suis venu au Real pour mettre la cerise sur le gâteau d'une grande carrière. Cela dit, même si c'était difficile, il n'y a pas eu que des mauvaises choses et il me reste maintenant deux ans. J'espère ne plus souffrir de problèmes physiques et faire de grandes choses."