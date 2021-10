Du 3-5-2 au 5-3-2, Deschamps fait son alchimie

Pour la deuxième fois de suite, Didier Deschamps a utilisé ce système tactique jeudi contre la Belgique. Un mois après l'esquisse d'un réveil contre la Finlande (2-0), celui-ci a été confirmé en demi-finales de Ligue des Nations.Ce qui doit être plus encourageant qu'inquiétant, si les Bleus parviennent à s'améliorer pour être constants sur un match entier.





"Tout est possible, il y a des avantages et des inconvénients. On a aussi affronté des défenses à cinq lors qu'on jouait à quatre... Eux, c'est sûr, ils joueront à quatre. Reste à voir leur animation." Est-ce réellement de nature à changer les choses ? Probablement pas, tant cette nouvelle trouvaille semble surtout faite pour mettre les trois stars offensives - Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann - dans les meilleures dispositions. Et comme le rappelle encore Didier Deschamps, "en phase défensive, la défense peut se retrouver plutôt à cinq et mieux occuper la largeur en ayant une présence supplémentaire dans l'axe". Dans l'esprit de "DD", le 3-5-2 équivaut ainsi à un 5-3-2 avec les deux pistons sur les côtés.

Ce n'est pas un hasard si ce sont Theo Hernandez et Benjamin Pavard qui ont occupé ces deux postes contre les Belges. Deux latéraux plus offensifs, certes, mais qui peuvent avant tout sécuriser encore plus une arrière-garde chancelante : voilà qui ressemble beaucoup plus au vocabulaire habituel de Didier Deschamps. Pour la première fois, les Bleus devraient pouvoir tester cette configuration dans des situations de contre, le sélectionneur ayant visiblement accepté l'idée que l'Espagne aura plus souvent le ballon. Ce qui n'est sans doute pas pour lui déplaire, au vu des caractéristiques supersoniques de Kylian Mbappé qui pourrait alors se servir à la perfection des relais Paul Pogba, Antoine Griezmann et Karim Benzema.