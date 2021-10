Donnarumma sifflé, Raiola s'insurge !

Le retour à San Siro de Gianluigi Donnarumma ne s’est pas bien passé. L’ancien de l’AC Milan disputait ce mercredi la demi-finale de Ligue des nations finalement perdue par l’Italie face à l’Espagne (1-2), et a eu droit à un accueil des plus hostiles de la part d’une partie de son ancien public. Pas aidé par certains commentateurs, le portier du Paris Saint-Germain a en revanche pu compter sur le soutien de son agent.

Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Mino Raiola n’a pas mâché ses mots pour venir en aide à l’international transalpin, jugeant que les évènements survenus dans et autour de San Siro était « tristes, étranges et honteux« . Le Néerlandais s’est dit « dégouté par les sifflets subis » par son joueur et s’est demandé « pourquoi l’AC Milan n’a pas officiellement pris la parole pour défendre Gigio« .

Une rancœur tenace

Parti libre vers le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a fortement agacé les supporters rossoneri qui auraient apprécié que le joueur permette à leur club de gagner un peu d’argent sur son transfert, lui qui était choyé par Milan depuis son arrivée alors qu’il était tout jeune joueur.