Didier Deschamps : "C'est un titre en plus"

L'équipe de France sera à nouveau sur le devant de la scène durant une trêve internationale qui sera courte. Qualifiée pour le Final 4 de la Ligue des nations depuis novembre 2020 et un succès face au Portugal (0-1), la sélection tricolore affrontera la Belgique d'Eden Hazard, Kevin de Bruyne et compagnie jeudi soir à Turin (20h45) en demi-finale de la compétition, avec l'objectif clair d'aller au bout. Ce lundi, Didier Deschamps s'est présenté en conférence de presse, affirmant son ambition première :Pendant ce temps nos adversaires dans les qualifications pour le Mondial joueront deux matchs et on en saura plus. On rebasculera sur les qualifications après mais il ne faut pas minimiser la Ligue des nations. On a bien conscience, on est là, avec un objectif", a-t-il commenté.Certain, dans sa tête, de la formation qu'il désirerait aligner face aux Diables Rouges, le natif de Bayonne a confié sa nécessité de "trouver la meilleure solution pour gagner le match", face à une Belgique redoutable à ses yeux, et en évolution par rapport à la demi-finale disputée en Russie et remportée par les Bleus, lors de la Coupe du monde 2018 (1-0). "Ils ont 6 ou 7 joueurs à plus de 100 sélections.C'est une très très belle génération mais qui n'a pas eu le bonheur de connaître le succès à l'Euro ou au Mondial", a analysé le sélectionneur de l'équipe de France à propos du groupe entraîné par Roberto Martinez."Cela va être un combat, mais pas négativement, au niveau physique tactique et technique", a expliqué Deschamps, qui s'est également projeté sur le rapport de force à venir entre la France et la Belgique.L'équilibre ne doit pas devenir un déséquilibre. Cela tient à peu de choses et aussi à la capacité des joueurs de faire la différence", a commenté le coach des Bleus. Dans l'autre demi-finale de cette Ligue des nations, prévue mercredi, l'Espagne défiera l'Italie. La finale de la compétition se déroulera dimanche soir à 20h45 à Milan, tandis que le match pour la troisième place, entre les deux vaincus des demi-finales, se jouera également dimanche, à 15h à Turin.