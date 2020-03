Deschamps : « Il y aura des adversaires de qualité en Ligue des Nations »

Comme lors de la première édition de l’épreuve où ils ont eu à se mesurer à l’Allemagne et aux Pays-Bas, les Bleus devront en découdre avec de sacrés clients à l’occasion de la Ligue des Nations 2020/2021. Reversés dans la poule C, les champions du monde se frotteront au Portugal, à la Croatie et à la Suède. Trois équipes qu’ils connaissent très bien et qu’ils sont heureux de retrouver si l’on en juge les propos tenus par Didier Deschamps juste après le tirage. « On aurait pu avoir des adversaires un peu en dessous, mais ces matches font la différence par rapport aux matches amicaux. Il y aura de belles affiches », a-t-il confié au micro de L’Equipe TV.

Deschamps séduit par la Ligue des Nations

Une Ligue des Nations n’a pas le même prestige qu’un Euro ou une Coupe du Monde, mais Deschamps ne la néglige pas, et a bon espoir que ses hommes soient à la hauteur des attentes. « La motivation ils doivent toujours l’avoir, et au-delà du fait qu’il y a un objectif, c’est la compétition et c’est des adversaires prestigieux, a fait savoir le coach français. Même pour les gens et pour vous la presse c’est intéressant. Aujourd’hui, c’est difficile de trouver des adversaires et c’est très bien. Rien ne remplace la compétition, mais c’est une compétition qui est très belle. »



« Il y aura des adversaires de qualité »

Le technicien champion du monde a conclu ensuite en affirmant que cette Ligue des Nations « n’occupe pas encore mon [son] esprit », mais qu’il sait « qu’à l’automne 2020, il y aura des adversaires de qualité et une compétition très intéressante, comme l’était la première édition ».