Danemark - Hjulmand : "Formidable de pouvoir se confronter à une telle équipe"

Une première affiche contre le tenant du titre de la Ligue des nations. Le Danemark sera l'acteur d'une belle opposition face à l'équipe de France, vendredi au Stade de France pour le premier match du groupe 1 dans la Ligue A (20h45). Parvenue en demi-finale du dernier Euro, avec une élimination face à l'Angleterre (2-1), la sélection entraînée par Kasper Hjulmand ne cesse de progresser dans le panorama mondial et abordera avec ambition ce match face à "l'une des équipes les plus fortes du monde", d'après le sélectionneur. "On a hâte de relever ce défi. C'est formidable de pouvoir se confronter à une telle équipe. De notre côté, nous avons bâti quelque chose de grand, nos jeunes joueurs jouent de plus en plus dans les grands Championnats", a-t-il assuré, dans des propos relatés par L'Equipe.

"On sait qui on est quand on joue et on le voit à chaque fois"

Hjulmand, en poste depuis l'été 2020, a synthétisé l’identité "très forte" de son groupe. "Ce qui est important pour nous, c'est de rendre quelque chose à la population et de créer une connexion avec notre public. Les joueurs sont les meilleurs ambassadeurs du Danemark, ce sont des modèles pour les plus jeunes", a-t-il expliqué, n'oubliant pas de saluer le travail effectué par ses deux prédécesseurs (Morten Olsen puis Age Hareide, ndlr). "Notre façon de jouer pendant l'Euro mais aussi pendant les éliminatoires de la Coupe du monde, avec un football offensif, cela a créé une identité de jeu également. On sait qui on est quand on joue et on le voit à chaque fois", a jugé le coach.

Une grande admiration pour Mbappé

11ème au classement FIFA, devant l'Allemagne, l'Uruguay ou encore la Croatie, le Danemark se méfiera évidemment de Kylian Mbappé, vendredi soir. "C'est un joueur exceptionnel et on doit l'étudier, étudier sa façon de jouer pour être prêt à l'affronter", a prévenu Hjulmand, qui a parlé du natif de Bondy comme d'un élément "incroyable à voir jouer".



La composition probable du Danemark (RMC Sport) : Schmeichel - Kristensen, Andersen, Vestergaard, Mahle - Delaney, Höjbjerg, Eriksen - Skov Olsen, Poulsen, Damsgaard.