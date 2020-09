Ces joueurs à la relance avec les Bleus

Près de 300 jours (293 exactement) après leur victoire (2-0) à Tirana contre l’Albanie en clôture des qualifications de l’Euro 2020, les Bleus vont rejouer samedi en Suède, pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps se sont retrouvés avec plaisir à Clairefontaine lundi, et certains ont peut-être apprécié plus que d’autres ce retour en équipe de France. Il y a ceux qui ont terminé la saison sur des grosses déceptions, comme en finale de la Ligue des champions (Mbappé et Kimpembé) ou sur des prestations très en dessous de leurs standards, à l’image, par exemple, de Raphaël Varane et Clément Lenglet, passés à côté lors des éliminations du Real Madrid et du FC Barcelone.



Et puis il y a ceux ont vécu des derniers mois compliqués et qui espèrent se relancer lors de cette trêve internationale. C’est le cas d’Antoine Griezmann, en difficulté lors de sa première saison au Barça. Rentré à la pause, alors que le score était déjà de 1-4, lors de l’humiliation face au Bayern Munich (2-8), le Mâconnais a eu du mal à se faire une place au sein d’une équipe catalane bancale, et le remplacement d’Ernesto Valverde par Quique Sétien en cours de saison n’a rien arrangé. Mais son sélectionneur ne s’inquiète pas, alors que l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du Barça et le probable départ de Lionel Messi pourrait lui permettre de plus s’exprimer la saison prochaine.

Hernandez victime de l'éclosion de Davies

"À aucun moment je ne peux m'imaginer qu'Antoine va perdre de l'influence en équipe de France, sous prétexte qu'il a été moins efficace la saison passée avec le Barça, a confirmé «DD» en conférence de presse. Avec moi, tout est clair. Il sait dans quel rôle et dans quelle zone je le fais jouer. Et il sait très bien qu'à chaque fois, je le mets dans les meilleures dispositions, peu importe le système de jeu. Je n'ai donc aucun souci." Ancien coéquipier de «Grizi» à l’Atlético, Lucas Hernandez a vécu une saison encore plus chaotique au Bayern Munich. Longtemps blessé, il a ensuite été victime de l’éclosion d’Alphonso Davies et a dû se contenter de miettes (10 titularisations en Bundesliga) et suivre la finale de la C1 depuis le banc.



Mais là encore, Deschamps, qui apprécie sa polyvalence, lui maintient toute sa confiance : "Lucas fait partie intégrante de ce groupe. Il a connu pas mal de blessures la saison dernière, avec un temps de jeu réduit. Il est en recherche de rythme, mais je ne me fais pas de soucis pour lui. J'espère que pendant la saison il aura un maximum de temps de jeu. Il est capable de jouer à gauche dans une défense à quatre, en étant dans le couloir ou central. Sa polyvalence est intéressante parce qu'elle permet de couvrir les deux postes. Je peux l'utiliser aux deux sans aucun problème."