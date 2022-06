Bleus : Vers la première de Konaté contre l'Autriche ?

Appelé en début de semaine pour pallier au forfait de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté devrait débuter avec les Bleus. Vendredi soir, l'équipe de France disputera son troisième match de la phase de groupes de la Ligue des nations à Vienne contre l'Autriche (20h45) et d'après des informations de L'Equipe, le défenseur des Reds de Liverpool devrait être aligné, comme cela a été le cas ce jeudi lors de l'entraînement. Comme face à la Croatie (1-1), c'est une défense à 4 éléments qui devrait être mise en place face aux partenaires de David Alaba. Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Theo Hernandez étaient dans la supposée équipe des "titulaires" ce jeudi, au même titre donc, que Konaté.

Un duo Tchouaméni-Kamara au milieu ?

Concernant l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni et Boubacar Kamara formaient le double pivot et il donc possible qu'ils soient alignées ensemble à Vienne. Ce serait la première titularisation du second chez les Bleus tandis que le premier pourrait enchaîner une troisième titularisation consécutive dans cette Ligue des nations. Moussa Diaby et Kinglsey Coman compléteraient ce secteur sur les ailes. Devant, Antoine Griezmann devrait animer l'attaque en compagnie de Karim Benzema, en l'absence de Kylian Mbappé, pas encore remis après son coup reçu vendredi dernier lors de la défaite face au Danemark (1-2).



La composition probable de la France face à l'Autriche : Lloris - Pavard, Konaté, L.Hernandez, T. Hernandez - Tchouaméni, Kamara - Diaby - Griezmann, Coman - Benzema.