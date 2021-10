Bleus : Un record pour Mbappé face à la Belgique

50- @KMbappe est devenu le plus jeune joueur de l’équipe de France à atteindre les 50 sélections (22 ans et 291 jours), surpassant de presque 2 ans le record détenu par Karim Benzema (24 ans et 240 jours). Phénomène. #BELFRA pic.twitter.com/GKeI3gwmFP

— OptaJean (@OptaJean) October 7, 2021

Mbappé devance Benzema, Pogba loin derrière

Karim Benzema (24 ans et 240 jours). Dans le top 5, on retrouve également Paul Pogba, qui avait su atteindre ce rang à 25 ans et 8 jours ; mais aussi Raphaël Varane (25 ans et 134 jours), et Patrick Vieira (25 ans et 277 jours), d'après des statistiques dévoilées par Opta. Mbappé avait été réconforté par son sélectionneur, Didier Deschamps, alors qu'il avait évoqué un certain mal-être, laissant même entendre qu’il avait songé à mettre la sélection entre parenthèses après l'avalanche de critiques reçues suite à l'Euro et son tir au but raté contre la Suisse.

En demi-finale de la Ligue des nations, l'équipe de France affronte la Belgique, ce jeudi soir sur la pelouse de l'Allianz Stadium de Turin. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a opté en faveur d'un dispositif en 3-4-3 avec la présence d'un trio Griezmann-Mbappé-Benzema sur le front de son attaque.. Il surpasse donc le record de son coéquipier"Quand j’ai quelque chose à dire, à lui comme à un autre d’ailleurs, pour le bien de l’équipe, je le fais. C’est comme ça depuis le début et je continuerai ainsi., avait commenté le sélectionneur avant le match face à la Belgique.