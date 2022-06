Bleus : Mbappé sur la feuille de match pour la Croatie

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Vendredi, l'attaquant des Bleus avait été contraint de quitter la pelouse du Stade de France à la pause de la rencontre face au Danemark (1-2) en raison d'une gêne au genou. Remplacé par Christopher Nkunku, il était initialement forfait pour le déplacement prévu ce lundi soir à Split afin de défier la Croatie (20h45). Toutefois, comme l'explique l'AFP, le natif de Bondy est bien présent sur la liste transmise par Didier Deschamps à l'UEFA dans le cadre de cette seconde journée de la Ligue des nations 2022-2023.

Kanté n'en sera pas



Par ailleurs, Karim Benzema, Jules Koundé et Kingsley Coman sont aussi sur la feuille de match alors que ces 3 éléments n'ont pas participé à la séance de veille de match, dimanche soir. N'Golo Kanté, lui aussi, n'a pas été de l'entraînement d'hier, mais il devra observer ses coéquipiers depuis les tribunes du Poljud Stadium. Le milieu de Chelsea, titulaire face au Danemark, s'est contenté de pédaler sur un vélo stationnaire, dimanche.

En son absence, il n'y aura donc que trois purs milieux de terrain à la disposition de Didier Deschamps : Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni. Le sélectionneur national devrait procéder à une large rotation d'effectif par rapport au onze aligné contre le Danemark.Ainsi, pour ce remake de la dernière finale de la Coupe du monde, on pourrait assister au retour de la défense à 4, notamment. Devant Mike Maignan, un quatuor défensif composé de Benjamin Pavard, William Saliba, Presnel Kimpembe (capitaine) et Lucas Digne devrait être aligné, selon L'Equipe.