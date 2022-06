Bleus : L'UNFP demande de "revoir en profondeur" le calendrier

72% des joueurs internationaux ont disputé plus de 55 matchs en 2021-2022



Pour préserver la santé des joueurs, il est urgent pour @UNFP de revoir en profondeur le calendrier international et de placer autour de la table les principaux acteurs du jeu, les joueurs mais aussi les staffs techniques et médicaux...

▶️https://t.co/vcfIeoR0tm pic.twitter.com/viMOkLniK7

— UNFP (@UNFP) June 10, 2022

Les déclarations de Noël Le Graët ont désormais un écho. Mercredi, le président de la FFF avait évoqué un calendrier "démentiel" imposé aux joueurs, et notamment les Bleus, qui vont disputer ce vendredi soir contre l'Autriche une troisième rencontre de Ligue des nations en 7 jours. Ce vendredi, donc, l'UNFP est montée au créneau dans un communiqué officiel afin de dénoncer la cadence des rencontres imposées aux joueurs., affirme le syndicat, prenant l'exemple des 4 matchs de Ligue des nations des Bleus (prévus sur une période de 11 jours)., explique l'UNFP dans son communiqué, notant que "l'avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matches tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu’aggraver la situation".L'UNFP s'est appuyée sur des chiffres afin d'argumenter son propos :Des chiffres dévoilés le 26 mai dernier, avant la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), lors de la conférence "At the limit", organisée par l'UNFP et la FIFPRO.