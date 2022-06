Bleus : Les compositions de France - Danemark

Le trio Griezmann - Mbappé - Benzema devant



. Ce vendredi soir, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations 2022-2023, l'équipe de France affronte le Danemark sur la pelouse du Stade de France (20h45). Ce sera sans Didier Deschamps sur le banc, étant donné que le sélectionneur a subi un deuil familial, et son fidèle adjoint Guy Stéphan prendra sa place. Pour sa première en tant que coach principal, Stéphan n'a pas changé la recette au niveau du schéma tactique avec l'habituel 3-5-2.Devant Hugo Lloris, on retrouvera un trio composé de Jules Koundé, Raphaël Varane et Lucas Hernandez. Les rôles de pistons sont confiés à Kinglsey Coman et Théo Hernandez, tandis qu'au milieu de terrain, le double-pivot est occupé par les présences de N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni. Placé un cran plus haut, Antoine Griezmann se situera derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé. Parvenu en demi-finale du dernier Euro avec une élimination face à l'Angleterre, le Danemark se présentera avec quelques éléments importants. Christian Eriksen, un an après son malaise cardiaque, sera titulaire en numéro 10 et évoluera en soutien du Niçois Kasper Dolberg.: Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Coman, Kanté, Tchouaméni, Theo Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé.: Schmeichel - Andersen, Nelsson, Vestergaard, Maehle - Hojbjerg, Delaney, - Wass, Eriksen, Skow Olsen - Dolberg.