Bleus : Les compositions de Croatie-France

La composition de départ de nos Bleus face à la Croatie



Coup d'envoi 20h45 sur @M6

Tchouaméni, seul joueur maintenu par rapport au Danemark

L'heure du rebond avec une équipe très largement remaniée. Défaite vendredi soir au Stade de France face au Danemark pour son entrée dans la Ligue des nations 2022-2023 (1-2), l'équipe de France va se mesurer à la Croatie ce lundi soir (20h45) avec un visage bien différent.. Ainsi, devant Mike Maignan, qui honorera sa 3ème sélection, on retrouvera une défense à 4 éléments composée de Benjamin Pavard, William Saliba, Presnel Kimpembe (capitaine) et Lucas Digne.Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni sera associé à Mattéo Guendouzi (première en tant que titulaire) afin de former le double pivot. Sur les ailes, Adrien Rabiot et Moussa Diaby vont devoir multiplier les efforts, aussi bien offensifs que défensifs. Enfin devant, ce sera nouveau également par rapport aux hommes de vendredi soir. Brillant avec Leipzig et élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison,, qui aura lui une opportunité de démontrer qu'il peut être une alternative de choix, sans Kylian Mbappé et Karim Benzema, touchés physiquement. Antoine Griezmann sera aussi sur le banc.: Livakovic - Barisic, Vida, Erlic, Juranovic - Brozovic, Kovacic, Modric - Majer, Brekalo, Budimir.: Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne - Guendouzi, Tchouaméni - Diaby, Nkunku, Rabiot - Ben Yedder.