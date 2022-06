L’information n’a pas eu visiblement de mal à filtrer. Jeudi en fin d’après-midi, Canal+, L’Equipe et RMC Sport annonçaient la même composition probable de l’équipe de France à l’occasion de ses débuts en Ligue des nations.



Lauréats de la dernière édition, les Bleus devraient se présenter dans un schéma tactique articulé en 3-4-3, ou 3-4-1-2, finalement sans surprise au vu des dernières sorties des champions du monde 2018.

Benzema ne s'arrête plus

Pour protéger le capitaine et gardien de but Lloris, on retrouverait le trio défensif Koundé-Varane-L. Hernandez. Le frère de ce dernier, Théo, devrait animer le couloir gauche, et Coman le droit.



Pour tenter de mettre le danger sur le camp adverse, les Bleus s’en remettront à Griezmann, Mbappé et Benzema. Une semaine après la finale de C1, le capitaine du Real Madrid va retrouver la pelouse du Stade de France.

Le onze probable des Bleus contre le Danemark :

Lloris (cap.) - Koundé, Varane, L. Hernandez - Coman, Tchouaméni, Kanté, T. Hernandez - Griezmann, Mbappé, Benzema.