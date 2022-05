Bleus : La date de la liste pour la Ligue des nations dévoilée

Un programme chargé pour les Bleus en Ligue des nations



𝗝-𝟭𝟬 👀

Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs convoqués pour les 4️⃣ matchs de juin (Nations League), le 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟭𝟵 𝗺𝗮𝗶 𝗮̀ 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬 📆#FiersdetreBleus pic.twitter.com/f04GfkvQlb



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 9, 2022

. Tenants de la Ligue des nations depuis le succès face à l'Espagne obtenu en octobre 2021 (2-1), les joueurs de Didier Deschamps seront mobilisés lors du mois de juin par la nouvelle édition de la compétition. Ainsi, le programme mettra aux prises la sélection tricolore avec le Danemark (le 3 juin) au Stade de France, la Croatie (le 6 juin), l'Autriche (le 10 juin) à l'extérieur, puis de nouveau avec la Croatie à Paris (le 13 juin).Par ailleurs, d'autres matchs sont prévus dès le mois de septembre. Le 22, la France affrontera l'Autriche tandis que 3 jours plus tard, elle se déplacera pour se mesurer au Danemark dans cette édition 2022-23 de la Ligue des nations., qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. En ce qui concerne le tournoi mondial, la France figure dans le groupe C, en compagnie du Danemark, de la Tunisie et d'un barragiste qui sera soit l'Australie soit les Émirats arabes unis, soit le Pérou.