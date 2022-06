Une première victoire pour les Bleus ? Défaite par le Danemark (1-2) puis contrainte au nul par la Croatie (1-1), l'équipe de France est dos au mur avant le troisième match de cette Ligue des nations, ce vendredi soir contre l'Autriche (20h45). Compte tenu de la cadence infernale de ces rencontres, Didier Deschamps a procédé à plusieurs changements dans sa composition de départ. Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool, va honorer sa première sélection dans l'axe, avec William Saliba. Lucas Hernandez (douleurs musculaires) est absent. En tant que latéraux, Benjamin Pavard et Theo Hernandez seront là, tandis qu'Hugo Lloris récupérera son poste dans les buts après que Mike Maignan ait honoré sa 3eme sélection face aux Croates.



Dans l'entrejeu, comme lors de l'entraînement de jeudi soir, la paire Tchouaméni-Kamara sera alignée, ce qui permettra au premier d'enchaîner une troisième titularisation consécutive, tandis que le second sera titulaire pour la première fois chez les Bleus. Kylian Mbappé étant trop juste physiquement après sa blessure face au Danemark, l’attaque sera menée par Karim Benzema et Antoine Griezmann, alors que Kingsley Coman et Moussa Diaby animeront les flancs.





La composition de l'Autriche : Pentz - Lainer, Trauner, Alaba, Wober - Laimer, Schlager, Seiwald, Sabitzer - Weimann, Arnautovic.



La composition de la France : Lloris - Pavard, Saliba, Konaté, T. Hernandez - Tchouaméni, Kamara - Diaby, Griezmann, Coman - Benzema.