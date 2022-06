Les choses n'ont pas bien débuté pour les Bleus. Tenants du titre, les partenaires de Karim Benzema ont été défaits vendredi soir sur la pelouse du Stade de France par le Danemark (1-2), dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. Une mauvaise nouvelle à laquelle une seconde est venue s'ajouter, puisque Raphaël Varane s'est blessé à la cuisse gauche et a dû être remplacé en cours de match. Et le problème est si sérieux pour le joueur de Manchester United, qu'un renfort a été appelé.



Le malheur de l'un fait ainsi le bonheur de l'autre, puisque c'est Ibrahima Konaté qui a été convié par le staff tricolore. C'est la toute première convocation du défenseur de Liverpool chez les A. Une belle récompense pour celui qui s'est imposé en défense centrale du côté des Reds où la part qu'il forme avec Virgil van Dijk a réalisé de belles choses cette saison en Premier League et en Ligue des champions notamment.

Titulaire en Croatie ?

Concernant Varane, la FFF a confirmé via un communiqué publié samedi qu'il "ne pourra pas participer aux trois prochains matchs de l'équipe de France (...). Le défenseur de Manchester United a passé des examens ce samedi qui ont confirmé son indisponibilité (...)." Reste désormais à savoir si Didier Deschamps alignera d'entrée Ibrahima Konaté ce lundi 6 juin face à la Croatie.