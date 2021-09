Bleus : Deschamps vise le titre en Ligue des Nations

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations contre la Belgique (demi-finale), puis face à l'Espagne ou l'Italie. Pour le sélectionneur des Bleus, l'ambition est claire : il veut aller chercher le titre avec son équipe et l'a confirmé en conférence de presse. "L'Euro est derrière nous, si vous voulez continuer à vivre avec... Il y a un titre en jeu, on a une demi-finale à jouer face à l'une des meilleures équipes mondiales, la Belgique. Avec l'Italie et l'Espagne de l'autre côté, nous sommes quatre à nous disputer ce titre. Il y a une place en jeu avec la Belgique pour être en finale. C'est la Nations League, on a tout fait pour se qualifier pour cette phase finale dans un groupe très relevé. En étant compétiteurs, on veut aller chercher ce titre."

Des choix sportifs pour les absences de Giroud et Mandanda

Si il a encore mis de côté Olivier Giroud, mais également Steve Mandanda, dans une situation compliquée à l'OM en raison de la place de titulaire de Pau Lopez, il a reconnu suivre les performances de nombreux joueurs. Sondé sur une possible réflexion concernant Jonathan Clauss (RC Lens), il a répondu à sa manière, laissant suggérer une étape à franchir pour le polyvalent élément du club nordiste : "Avec le staff, nous sommes attentifs à beaucoup de joueurs. Je ne suis pas là pour donner des espoirs.Les absences de Giroud et Mandanda résultent elles de "choix sportifs" selon Deschamps. "La vie de groupe est une chose, Steve (Mandanda) est un habitué de l’équipe de France mais par rapport à la situation actuelle, j’ai pris cette décision.





Au sujet du retour d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético de Madrid, et sa forme, il a avoué ne pas se faire de soucis, soulignant ses performances régulières sous le maillot des Bleus. "Il est heureux de revenir à Madrid, il a le sourire, il faut qu’il s’habitue à un jeu différent, un système différent, des joueurs différents. Il y a des attentes très importantes autour de son retour mais connaissant Antoine, ses compétences footballistiques et son mental, je n’ai pas de doutes", a jugé Deschamps.

Le programme des Bleus :

(20h45 à Turin) : Belgique-France (demi-finale de la Ligue des Nations)(15h à Turin ou 20h45 à Milan) : match pour la 3e place ou finale de la Ligue des Nations contre l’Italie ou l’Espagne