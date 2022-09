Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, M6) : « Je suis très satisfait de par le contenu, oui. La victoire est très importante aussi. On a fait ce qu’il fallait, en ayant eu énormément d’occasions, et une très bonne maitrise. Avec des joueurs qui sont peu habitués à jouer ensemble aussi. Dans les intentons aussi, tout le monde a fait des efforts. Il y a donc beaucoup de ponts positifs. Mon sentiment sur les jeunes ? La qualité, ils l’ont. Il faut leur donner de l’expérience. Et pour en avoir plus, il faut du temps de jeu. Ils sont bien encadrés. La qualité technique est là aussi. C’est une belle performance de l’équipe de France ».