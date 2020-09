Bleus - Deschamps : ''Tout n'a pas été parfait''

Les Tricolores n'ont guère convaincu en Suède après 10 mois d'absence, notamment sur le plan ludique et offensif. Reste ce succès étriqué presque en guise de lot de consolation. Didier Deschamps ne s'y trompe pas. Il sait qu'il reste beaucoup à faire, notamment pour perfectionner son 3-5-2. "On a travaillé le système cette semaine. Tout n’a pas été parfait, et je savais que tout n’allait pas être très bien. C’est un nouveau système, on peut mieux faire. Surtout dans la phase offensive", a glissé le coach des Bleus au micro de M6.

"Je ne cherche pas d'excuses"

DD estime en outre qu'il s'agit d'un bon match de rentrée face à un adversaire peu commode. "En face, ils jouaient en 4-4-2 et c’est un système difficile à contrer. Mais c’est un bon match de rentrée en tenant compte de la situation athlétique. Surtout qu’ici, ce n’est jamais évident. On se rappelle de la dernière fois. Je ne cherche pas d’excuse. Il faut prendre en compte le niveau athlétique, le manque de repères pour certains, comme Upamecano qui débutait avec nous ce soir. Mais il y a la victoire au bout, la récompense, c’est toujours bien", a analysé le sélectionneur.