Bleus : Deschamps prend la défense de Griezmann

Noël Le Graët n'aura sans doute pas de quoi sourire. Mercredi, le président de la FFF avait dénoncé le "calendrier démentiel" imposé aux joueurs en raison de la Ligue des nations. Ce jeudi, Didier Deschamps a confirmé quelques inquiétudes et pourrait ne pas s'appuyer sur trois éléments face à l'Autriche, vendredi soir à Vienne. En effet, le sélectionneur national a indiqué que "trois joueurs ne feront pas la séance aujourd'hui: Kylian (Mbappé), N'Golo (Kanté) et Adrien (Rabiot). On verra demain s'ils sont capables de jouer". Le natif de Bondy - touché au genou face au Danemark - ne s'était pas entraîné mercredi et avait dû se contenter d'un entraînement à part, jeudi, comme N'Golo Kanté.

Pas la "meilleure période" de Griezmann

"Quand il est en pleine possession, tout entraîneur veut le voir dans son équipe. Par rapport aux échéances qui sont les nôtres, faisons en sorte qu'il soit en pleine possession de ses moyens", a expliqué Deschamps à propos de Kanté. Le natif de Bayonne a également pris la défense d'Antoine Griezmann, qui reste sur une série de 5 matchs consécutifs sans marquer avec les Bleus et semble clairement en chute libre dans son influence sur le jeu.

Séance pour nos Bleus sur la pelouse du Rapid de Vienne hier, 2 heures après leur arrivée en Autriche 🇦🇹#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lutfRbxPui

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2022

"Je connais ses qualités et son mental aussi. Il ne rechigne pas. Ce n'est pas sa meilleure période, ce n'est pas pour autant que je remets en cause ce qu'il est capable de faire. Je sais très bien ce qu'il peut apporter au collectif", a clamé Deschamps. Hugo Lloris n'a pas manqué de souligner le "déficit de points" des Bleus, relégués à 5 unités du Danemark dans ce groupe 1, ciblant donc l'objectif : "Le match de demain est très important, on doit prendre les trois points".