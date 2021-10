Tout champion du monde 2018 qu'il est avec les Bleus, Didier Deschamps n'en a pas moins été fragilisé par l'élimination de sa sélection dès les huitièmes de finale du dernier Euro. Le sélectionneur tricolore est bien conscient de cela et sait que son avenir sur le banc dépendra en très grande partie des résultats à venir.



Au cours d'un entretien avec Le Parisien, Didier Deschamps a évoqué sa situation : "Je me remets perpétuellement en cause. Même après un succès important, il convient de savourer, mais le suivant, tout est remis en cause. Notre titre de champion du monde ne m'octroie en aucun cas un statut d'intouchable, une impunité ou, plus précisément, me fait penser que je bénéficie d'une protection à vie."



Pour parvenir à conserver sa place, l'ancien joueur et entraîneur de l'OM a sa recette : "A chaque rencontre, il convient de mettre la même abnégation et de tout faire pour préparer au mieux l'équipe." Une méthode qu'il tentera une fois encore d'appliquer face à la Belgique ce jeudi, en demi-finale de Ligue des nations (20h45).