Bleus - Deschamps : "Je ne vais pas être inquiet"

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF1) : "On a eu tellement d'occasions. On a eu la main mise mais pas l'efficacité sur cette rencontre. Il y avait toujours une jambe, le gardien ou la barre. C'est dommage de ne pas être récompensé. Je ne vais pas être inquiet. Ce n'est pas les résultats que l'on espérait. Mais, comme d'autres, on est beaucoup touché par les blessures, les pépins physiques. On est pas au maximum de notre forme mais ça donne aussi du temps de jeu aux jeunes. Par rapport a ce qui nous attend, c'est bien."

🔚 Les Bleus reviennent avec 1 point d'Autriche grâce à une égalisation de Kylian Mbappé.

Dernier match de la saison lundi face à la Croatie.



🇦🇹1-1🇫🇷 | #AUTFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KNBRhhKAnr



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2022

Kylian Mbappé (attaquant de l'équipe de France, au micro de TF1) : "Je ne suis pas le sauveur parce qu'on n'a pas gagné. On va prendre ce point et travailler pour gagner lundi (contre la Croatie, ndlr). Sur la barre, c'est dommage parce que je ne la croise pas assez. Il faut continuer sur cet élan des dernières minutes avec cette volonté de jouer haut et de mettre l'adversaire en difficulté. Il ne faut pas s'inquiéter, toujours rester fiers. Je ne suis pas à 100% mais si le coach a besoin de moi, je répondrais présent lundi. C'est bientôt les vacances donc je peux forcer un peu."