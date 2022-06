Bleus : 59% des amateurs de football sont inquiets des derniers matchs

Deschamps conserve la confiance des amateurs de foot, comme la défense à 4



La phase de groupes de la Ligue des nations a mal commencé pour les Bleus. Avant l'opposition face à l'Autriche, ce vendredi soir à Vienne, l'équipe de France s'est inclinée face au Danemark au Stade de France (1-2) et a concédé un match nul contre la Croatie, lundi soir (1-1). Selon un sondage Odoxa pour Keneo et RTL diffusé jeudi soir,(du 21 novembre au 18 décembre).Le résultat du sondage indique que. Les joueurs étant, pour ces personnes, "fatigués" et "moins motivés" qu'en temps normal. Cependant, 52 % des fans de football poussent plus loin : 19 % estiment que les Bleus ont "montré des faiblesses sur le plan mental", 19 % que les "choix tactiques ne sont pas bons" et 14 % mettent en exergue la "faiblesse défensive" de l’équipe de France.Au milieu de cela, Didier Deschamps conserve une bonne image.. Les suiveurs de foot estiment à 66% qu'un retour à la défense à 4 serait un moyen de pallier les problèmes défensifs. Un système à 4 éléments qui devrait, d'ailleurs, être mis en place par le natif de Bayonne, ce vendredi soir face à l'Autriche pour le troisième match de la phase de groupes de la Ligue des nations.