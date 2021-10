Belgique : Pour Witsel, la demi-finale de 2018 fait partie du passé

"On ne pourra pas changer ce qui s'est passé en 2018"



Le milieu de terrain de la Belgique Axel Witsel l'a assuré :Avant de retrouver la sélection tricolore, jeudi à Turin dans l'optique d'une nouvelle demi-finale, en Ligue des nations (20h45), les Diables Rouges n'auraient même pas évoqué ce souvenir, douloureux à chaud, à l'époque. Le joueur du Borussia Dortmund s'est exprimé ce lundi en conférence de presse, se réjouissant par ailleurs du forfait de N'Golo Kanté dans les rangs des champions du monde."Ce sera assez spécial par rapport à cette demi-finale de Coupe du monde que nous avons perdue. Mais les joueurs n'ont plus ça en tête. L'objectif est de faire un très bon match contre une grosse nation et de se qualifier pour la finale de dimanche. On a envie de bien faire et de pouvoir gagner un trophée ensemble., a-t-il expliqué, assurant que la Belgique devrait être concentrée jusqu'à la 95ème minute, notamment sur phases arrêtées ; le registre dans lequel le but de Samuel Umtiti avait fait la différence en Russie.Satisfait du forfait de N'Golo Kanté (coronavirus) "il a six poumons et trente-six jambes", Witsel a évoqué la Ligue des nations comme un titre à obtenir.a-t-il assuré. Afin de mettre les Bleus en difficulté, la Belgique s'appuiera notamment sur trois éléments majeurs : Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Au sujet du premier, Witsel a salué son retour en sélection, suite à son absence lors de la dernière trêve internationale pour blessure : "Il va nous faire beaucoup de bien. C'est super important. On est tous très bien physiquement et mentalement", a jugé le milieu de terrain. La Belgique sera privée par ailleurs de Thomas Meunier, touché avec Dortmund samedi, et qui a quitté le rassemblement ce lundi soir.