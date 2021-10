Belgique : Martinez évoque la situation d'Hazard

Pour le moment, Eden Hazard n'a toujours pas su se faire une véritable place au sein du Real Madrid. Arrivé lors de l'été 2019, le joueur a souvent été gêné par les blessures, ne parvenant pas à enchaîner les rencontres avec régularité (51 rencontres disputées depuis, ndlr). Titularisé à 4 reprises par Carlo Ancelotti cette saison sous le maillot du club merengue en Liga, l'ailier ne compte qu'une passe décisive à son actif après les 8 premières journées d'un championnat d'Espagne dominé par le Real (à égalité de points avec l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad). Alors que se profile une demi-finale de Ligue des nations attendue entre la France et la Belgique, jeudi soir à Turin (20h45), Roberto Martinez a une nouvelle fois pris la défense de son capitaine et leader technique, dans un entretien accordé à AS.

"C'est un leader, le capitaine de la Belgique"

"Eden a eu deux années très dures de blessures. Parfois, des raisons sont recherchées pour cela et il n'y en a tout simplement pas. C'est dommage de ne pas avoir vu Eden heureux ou jouer davantage ces deux dernières années. Il n'a pas été en mesure d'être à son meilleur niveau à Madrid et le grand potentiel qu'il a n'a pas été vu", a regretté son sélectionneur avec les Diables Rouges. Pour autant, la confiance témoignée par Martinez envers Hazard est elle intacte. "Hazard est très calme. Il a un caractère qui fait qu'il se relève rapidement. C'est un leader, le capitaine de la Belgique, on peut compter sur lui sur le plan humain et sur le plan du football, il n'y a pas de débat. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne voyions la meilleure version d'Hazard en Espagne", a jugé le sélectionneur.





Buteur face à la République tchèque, le 8 septembre dernier dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 (3-0), Hazard avait disputé les trois rencontres de la dernière trêve internationale, face à la Biélorussie, l'Estonie et donc la République tchèque. En 113 sélections sous le maillot des Diables Rouges, le natif de La Louvière totalise 33 buts et ne devrait pas être opposé à une possible extension de ce chiffre face aux Bleus de Didier Deschamps...