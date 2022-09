Belgique : Henry va prendre du galon

Good W! On to Sunday! 🇧🇪 pic.twitter.com/BAcpi7RSUh

— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) September 22, 2022

L'ancienne gloire de l'équipe de France de football, Thierry Henry, a embrassé la carrière d'entraîneur depuis plusieurs années. Adjoint du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, entre 2016 et 2018, la légende des Gunners d'Arsenal est revenu au chevet du technicien espagnol avant l'Euro 2021. Leur collaboration perdurera jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sur la route les menant à cette échéance, les deux hommes à la tête, pour une rencontre du groupe 4 s'apparentant à une finale d'accession au Final Four de la Ligue des Nations.Victorieuse du pays de Galles ce jeudi au stade du Roi Baudouin de Bruxelles grâce à Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi (2-1), la Belgique a conservé sa 2eme place à trois points du leader néerlandais. Cependant, un fait de jeu anodin en apparence mais relativement important s'est produit en fin de rencontre.. Le quotidien L'Equipe informe ce vendredi que la Fédération Royale Belge de Football ne compte pas contester cette décision arbitrale et accepte la sanction automatique en découlant: la suspension de banc du technicien espagnol.C'est donc. L'ex Barcelonais sera entre autres accompagné de Thomas Vermaelen, l'ancien défenseur et capitaine des Diables Rouges, lui aussi adjoint des Diables Rouges.