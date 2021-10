Belgique : De Bruyne évalue le niveau de la sélection

Lors des derniers tournois majeurs, la Belgique a souvent été placée dans les prétendantes à la victoire finale, sans jamais parvenir à remporter un titre. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, quart de finaliste du dernier Euro, la sélection dirigée par Roberto Martinez n'a pas non plus été capable de performer lors de la Ligue des nations 2021. D'abord renversée par les Bleus en demi-finale du tournoi continental alors qu'elle menait 2-0 à la pause (défaite 2-3), elle a chuté dimanche à Turin pour le compte de la petite finale face à l'Italie (2-1). Avec 83 sélections au compteur, Kevin De Bruyne est un élément important du groupe et il a tenu à affirmer de façon tranchée sa pensée concernant la sélection. Sondé par le Laatste Nieuws, il s'est montré critique.





"L'Italie et la France ont 22 joueurs du top"



"Avec tout le respect que je nous dois, nous ne sommes 'que' la Belgique. Nous arrivons avec une nouvelle génération. Beaucoup de joueurs nous manquent, des joueurs de haut niveau, comme Eden (Hazard) et Romelu (Lukaku). Nous devons être réalistes avec l'équipe que nous avons. L'Italie et la France ont 22 joueurs du top. Nous n'avons pas cela", a lâché le joueur de Manchester City.

Alors que les Diables Rouges défieront l'Estonie et le pays de Galles pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022, mi-novembre prochain, une nouvelle pourrait possiblement consoler De Bruyne. En dépit des deux revers consécutifs contre la France puis l'Italie, la Belgique est assurée de conserver son rang de première nation au classement FIFA. En effet, en raison du match nul entre le Brésil - deuxième au classement FIFA - et la Colombie dans la zone Amérique du sud (0-0), les Diables Rouges sont certains de figurer au sommet du classement lors de l'annonce du prochain, prévu le 21 octobre. Un sommet occupé depuis septembre 2018.