C'est avec un air de revanche que la Belgique retrouvera l'équipe de France, ce jeudi, pour les demi-finales du Final 4 de la Ligue des Nations. De l'eau a coulé sous les ponts depuis la demi-finale du Mondial remportée par les Bleus en Russie, il y a trois ans (1-0). Mais les Belges annoncent la couleur, à l'instar du défenseur Toby Alderweireld.

"Nous devons les regarder en face"

"L’équipe de France, c'est clairement une équipe de très haut niveau. Mais nous ne devons pas leur laisser le sentiment que cette équipe est trop forte, a lancé l'ancien joueur de Tottenham en conférence de presse. Personnellement, je vois cette rencontre comme un obstacle à la finale. Nous devons aborder ce match de façon professionnelle. Nous avons une idée sur comment battre cette équipe. Je pense que nous devons les regarder en face. Ce que fait la France n'a pas beaucoup d'importance. C'est une belle occasion de démontrer pourquoi nous sommes premiers au classement FIFA. (…) J'ai hâte de jouer contre des gars comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Je n'ai pas peur. Je veux me montrer et prouver que nous pouvons contenir ces gars-là."