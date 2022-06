Karim Benzema est le grand favori pour aller chercher le Ballon d’Or cette année et succéder ainsi à Lionel Messi au palmarès. Bon nombre d’observateurs estiment même que la course au prestigieux prix est déjà scellée au vu de la saison XXL qu’a réalisée le Français et qui fut ponctuée par un triomphe en Ligue des Champions contre le Real Madrid. La plupart le donnent gagnant, mais il y en a aussi qui ne l’entendent pas de cette oreille. Louis van Gaal, le célèbre coach néerlandais, juge qu’un autre joueur mériterait la récompense.

Van Gaal n’aime pas les attaquants

Van Gaal a un faible pour Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City. Il le place au-dessus de tout le monde, tout en reconnaissant qu’il y a assez peu de chances pour qu’il soit auréolé. « C'est Kevin De Bruyne qui m'a le plus impressionné, bien sûr, a-t-il confié. Pour moi, il est le joueur de l'année. Parce qu'il est un milieu de terrain, il ne sera pas de sitôt le joueur de l'année, mais pour moi, il l'est. Malheureusement, il n'est pas un attaquant, donc il ne gagnera pas ce Ballon d'Or si rapidement ».



Van Gaal a donc de l’admiration pour De Bruyne. Il espère cependant que ce dernier ne se mettra pas en évidence ce vendredi lorsque les Oranje croiseront le fer avec la Belgique pour le compte de la Ligue des Nations.



De Bruyne n’a jamais terminé mieux que 8e au classement du Ballon d’Or, et c’était lors de la dernière édition. Cependant, il a le mérite de se montrer régulier. Il est constamment nommé depuis 2015 et a même fini dans le Top 20 à chaque fois. Peu de footballeurs peuvent se targuer d’un tel accomplissement.