Après avoir enfreint les règles sanitaires, Foden s’excuse

Phil Foden a été exclu de la sélection anglaise après avoir enfreint le protocole sanitaire imposé par l’UEFA, en invitant des femmes dans son hôtel après le match contre l’Islande (1-0), lui qui était en compagnie de Mason Greenwood (Manchester United). Le joueur de City s'est excusé publiquement à travers les réseaux sociaux lundi soir.

"Je suis un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre, mais je suis conscient de l’énorme responsabilité qui est la mienne de représenter Manchester City et l’Angleterre à ce niveau. A cette occasion, j’ai pris une mauvaise décision et mon comportement n’a pas répondu à ce qu’on attendait de moi. J’ai enfreint les protocoles Covid-19 mis en place pour me protéger moi, ainsi que mes coéquipiers", a ainsi plaidé Foden sur Twitter.