À l'image de Manchester United, Marcus Rashford et Jadon Sancho n'ont pas été à la fête cette saison. Les deux attaquants mancuniens ont été loin de leur meilleur niveau et pour eux, les conséquences pourraient être catastrophiques. S'ils ne redressent pas la barre rapidement sous la houlette de leur nouvel entraîneur Erik ten Hag, leur participation à la Coupe du Monde 2022 avec l'Angleterre s'annonce compliquée. C'est en substance ce que leur a dit Gareth Southgate.



Le sélectionneur des Three Lions était en conférence de presse ce samedi, alors que les Anglais s’apprêtent à disputer quatre matchs de Ligue des Nations au mois de juin (face à la Hongrie par deux fois, contre l'Allemagne et l'Italie). Et il a lancé un avertissement à peine voilé à ses deux joueurs offensifs qu'il n'a plus sélectionnés en 2022. "Il y aura encore quelques matchs (de sélection) au début de la saison prochaine, auxquels ils pourront participer. Mais forcément, plus on se rapproche (de la Coupe du Monde), plus c'est compliqué."

Ultimatum lancé

Autrement dit, les chances pour Jadon Sancho et Marcus Rashford de rejoindre les rangs anglais sont minces. "Ils doivent se mettre à mieux jouer en club, a relancé Southgate. Aucun des deux n'a vraiment bien jouer en cette fin de saison. Être sélectionné en équipe d'Angleterre est une conséquence de ce que vous faites en club. Pour le moment, il y a encore de la place pour ces deux-là. [...] Tout dépendra du fait qu'ils jouent et satisfassent leur entraîneur en démarrant bien la prochaine saison." L'ultimatum est lancé.